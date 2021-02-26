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Ангела Меркель предупредила немцев о третьей волне коронавируса

Ангела Меркель предупредила немцев о третьей волне коронавируса

Берлин, 26 февраля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германию может захлестнуть третья волна коронавирусной инфекции, если ограничения будут сниматься слишком быстро.

Меркель дала комментарий на фоне открытия школ и предприятий в десяти из 16 регионов страны. ФРГ активно ищет пути выхода из кризиса, в который ее погрузили коронавирусные ограничения, сообщает CNN.

«Мы вступаем в новую фазу пандемии, в которой крайне высок риск начала третьей волны массовых заражений. Мы должны снимать ограничения мудро и постепенно, иначе мы рискуем столкнуться с третьей волной и снова посадить всю страну под замок», — подчеркнула канцлер.

Все больше стран Европы заявляет о выявлении случаев заражении новыми, более опасными штаммами коронавируса, открытыми в Великобритании и ЮАР. Германия придерживается пути постепенного снятия ограничений: с 1 марта откроются парикмахерские, с 7-го — другие предприятия, не связанные с производством жизненно важных товаров и услуг.

Ангела Меркель предупредила немцев о третьей волне коронавируса

Меркель подчеркнула, что открытие школ и предприятий будет сопровождаться массовым тестированием населения, чтобы контролировать динамику изменения числа зараженных. На сегодняшний день, согласно данным Института Роберта Коха, в Германии ежедневно фиксируется 61,7 зараженных на 100 тысяч человек.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Ангела Меркель отказалась подавать личный пример и прививаться вакциной AstraZeneca.

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