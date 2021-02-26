Вашингтон, 26 февраля. Пользователи американских соцсетей увидели в фотографиях российских дипломатов, покидающих Северную Корею на дрезине, свое собственное будущее.

На фоне пандемии COVID-19 власти КНДР ввели полный запрет на въезд и выезд со своей территории, поэтому сотрудникам посольства России в Северной Корее и их семьям пришлось выбираться из страны на дрезине с ручным управлением. Фотографии были опубликованы на официальных страницах МИД РФ в соцсетях.

Пользователи американских ресурсов, увидев фотографии на сайте одного из телеканалов, неожиданно задумались о собственном будущем и о том, что в Америку из-за политики президента Джо Байдена может вернуться "дикий запад".

«Вот как мы все будем путешествовать после Нового зеленого курса!» — пишет пользователь Allhypedup. «Дай волю «демам» (демократам — Прим. ред.) и (Алехандре — Прим. ред.) Окасио-Кортес, они пересадят американцев на дрезины, а сами будут летать частными самолетами», — ChrissieO. «И все равно это быстрее, чем Amtrak (Национальная железнодорожная пассажирская корпорация США — Прим. ред.)» — пошутил некто под ником williambayer025.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что политика президента США Джо Байдена привела к сверхдоходам России от роста цен на нефть.