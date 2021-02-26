Британские консерваторы намерены добиться отмены Протокола Северной Ирландии

Лондон, 26 февраля. Протокол Северной Ирландии затрудняет поставки британских товаров в регион и должен быть отменен, уверены в Уайтхолле.

Рабочая группа консерваторов по вопросу Brexit планирует убедить Правительство Соединенного Королевства, что Североирландский протокол должен быть отменен и не подлежит никаким изменением или обсуждениям, сообщает The Daily Telegraph.

Причиной такого радикального решения стало множество жалоб на бюрократию и таможенные проверки, задерживающие поставку ряда товаров с Альбиона в Северную Ирландию. Целью протокола было смягчение разногласия, возникшего с выходом Великобритании из Евросоюза: Северная Ирландия как часть Королевства имеет доступ к внутреннему британскому рынку, однако продолжает соблюдать правила ЕС.

Вместо этого Лондон планирует предложить ЕС заключить «соглашение о взаимном выполнении», подразумевающее, что на территории Северной Ирландии Евросоюз и Британия будут на добровольных началах соблюдать правила друг друга. В этом случае таможенные проверки будут проходить прямо на складах, а сами товары не станут задерживаться на границе на неопределенный срок.

Источник The Telegraph предположил, что такой неудобный для Великобритании протокол ЕС навязал случайно, не осознавая того, как сильно положения документа влияют на повседневную жизнь обычных ирландцев.

Ранее Федеральное агентство новостей информировало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил новый стратегический комитет, основная цель которого — сохранение целостности Соединенного Королевства.