Президент Еврокомиссии отказалась брать на себя ответственность за провал вакцины AstraZeneca

Брюссель, 26 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен отказалась покидать свой пост раньше времени и призвала европейское сообщество судить ее по истечении срока полномочий.

Политик не пожелала брать на себя ответственно за провал вакцины AstraZeneca в Европе. Daily Telegraph пишет, что прошедшая неделя была самой тяжелой в политической карьере главы Еврокомиссии, однако она не намерена покидать свой пост досрочно.

Европейские лидеры пока и не торопятся смещать дер Ляйнен с поста. Еврокомиссия играет ключевую роль в борьбе с пандемией и распределении вакцин от коронавируса, поэтому увольнение политика стало бы фактическим признанием полной несостоятельности ЕК как органа.

Однако из-за своих провалов дер Ляйнен рискует лишиться поддержки Европарламента. В свое время она получила пост путем голосования. Это означает, что сейчас ей будет крайне трудно провести через главный законодательный орган ЕС необходимый законопроект.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принимать вакцину AstraZeneca и демонстрировать таким образом скептически настроенным европейцам личный пример.