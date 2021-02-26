Задержка выхода новых iPhone 12 подогрела интерес покупателей к продукции Apple

Купертино, 26 февраля. Аналитики утверждают, что если бы Apple запустила серию смартфонов iPhone 12 вовремя, то прибыль компании за 2020 год были бы куда скромнее.

Эксперты из Counterpoint Research провели большое исследование, которое сосредоточено на падении продаж смартфонов на европейском рынке в прошлом году. Согласно полученным данным, кризис коснулся практически всех производителей смартфонов. Средний показатель снижения уровня продаж составил 14%. Обвал рынка, как отмечается, был обусловлен карантинными мерами в связи с пандемией коронавируса.

Значительно лучше дела обстояли у Apple, которая отметила лишь 4% снижение реализации. По мнению экспертов, компании сыграл на руку поздний запуск iPhone 12. Это поспособствовало продлению "жизни" на рынке смартфонов iPhone 11 и доступного iPhone SE.

Задержка также повысила заинтересованность покупателей в новых устройствах. Большой спрос на iPhone 12 помог Apple достичь 30% доли на мировом рынке.

Вместе с iPhone 12 компания выпустила беспроводную зарядку MagSafe. Недавно стало известно, что Apple разрабатывает беспроводной аккумулятор, который будет примагничиваться к крышке смартфона.