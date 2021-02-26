Власти Москвы описали назальную форму «Спутника V»

Москва, 26 февраля. Назальная форма препарата «Спутник V» будет двухкомпонентной, как и инъекция. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Назальная форма вакцины «Спутник V» будет поставляться со специальной насадкой-спреем. Простым гражданам самостоятельно пользоваться ею нельзя. Вводить ее должен только медицинский работник, рассказала Ракова.

«По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Вводить должен медицинский работник, и также два раза», — объяснила Ракова.

Назальный «Спутник V» будет формировать местный иммунитет, менее эффективный, но более безопасный. Тем, кому инъекции не рекомендуются, такая форма будет подходящим вариантом, уточнила заммэра Москвы.

Около четырех миллионов россиян уже получили прививку от коронавируса. Сейчас доступны две зарегистрированные в стране вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Прививочная кампания стартовала в середине января 2021 года.