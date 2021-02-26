Ангела Меркель отказалась «показать личный пример» и привиться вакциной AstraZeneca

Берлин, 26 февраля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась прививаться вакциной от коронавируса AstraZeneca на фоне растущей общественной критики англо-европейской разработки.

Меркель заявила, что вакцина не предназначена для ее возрастной группы, поэтому она не будет прививаться препаратом. Ранее общественность, настроенная по отношению к этой вакцине крайне скептически, призывала канцлера «показать личный пример» и привиться AstraZeneca в присутствии прессы.

Недавний общественный опрос показал, что 34% немцев не желают принимать никакую вакцину против COVID-19. Несмотря на то, что медикамент уже доставлен во многие немецкие больницы, инъекцию сделали всего 240 тысяч немцев: многие отменяют назначенную им правительством прививку или просто не являются в клинику в указанное время.

На данный момент препарат получили всего 6% населения Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно жестко раскритиковал вакцину AstraZeneca и публично назвал ее неэффективной, за что подвергся нападкам со стороны коллег. Однако французский лидер признал, что если ему предложат прививку, он согласится.

Ранее Федеральное агентство новостей информировало, что компания AstraZeneca не справляется с запрашиваемыми ЕС объемами и может сорвать общеевропейский план вакцинации.