Тодоренко призналась, что еще в семь лет определилась с профессией

Москва, 26 февраля. Ведущая популярного тревел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказала о сбывшейся детской мечте. Оказалось, что еще в семь лет будущая звезда определилась с профессией.

Тодоренко опубликовала в Instagram архивную видеозапись, на которой, вжившись в образ туристического гида, проводит экскурсию в рамках квартиры. Девочка с воодушевлением вещает об Одессе.

Как отметила супруга певца Влада Топалова, ее нынешняя профессия действительно пересекается с той, о которой она мечтала много лет назад.

«На моем примере вы наверняка видите, как важно позволять себе мечтать», — написала телеведущая в Instagram.

Тодоренко призналась, что родители всегда давали ей право выбора, хотя из-за финансовых трудностей ее семье приходилось во многом себе отказывать.

«Помню, делили шоколадный батончик всей семьей на четверых», — добавила она.

Растроганные поклонники пошутили, что Тодоренко с годами совсем не изменилась. Некоторые заметили, что сын телеведущей Михаил очень похож на мать в детстве.

Тодоренко рассказала ранее, что после рождения ребенка они с Топаловым стали часто ругаться. Звездной паре даже пришлось обратиться к психологу.