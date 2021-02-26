Постройневшая Ирина Пегова восхитила фанатов фигурой

Москва, 26 февраля. Актриса Ирина Пегова, всегда отличавшаяся пышными формами, удивила фанатов преображением. По словам поклонников, звезда похудела и стала выглядеть на несколько лет моложе.

Недавно артистка опубликовала несколько свежих снимков на своей странице в Instagram. На кадрах, которые были сделаны во время шоппинга, Пегова позирует в черном мини-платье с жабо и высоких сапогах со шнуровкой. Изюминкой образа стала прическа актрисы — мелкие кудри.

Звезда не скрывает, что за последнее время избавилась от лишних килограммов. Преображению артистки послужило ее участие в шоу "Ледниковый период". За каждым выходом на лед стояли многочасовые и изнурительные тренировки, которые и сказались на фигуре звезды.

Снимки вызвали настоящий ажиотаж у подписчиков Пеговой. В комментариях актрису осыпали комплиментами и отметили, что наряд выгодно подчеркнул талию знаменитости, благодаря чему она стала смотреться еще стройнее.

""Какова красота"! Похудела! Помолодела! Выглядите просто потрясающе!"; "Ирина, какая Вы красивая! Похудели и стали еще очаровательнее!"; "Лет на 10 моложе стали, браво", — восхитились фолловеры.

Несколько дней назад Пегова поздравила мужчин с 23 Февраля, опубликовав на своей странице в Instagramрисунок, который многим фанатам пришелся не по душе.