Михалков перевел семье Баталовых сотни тысяч рублей

Москва, 26 февраля. Режиссер Никита Михалков за несколько лет перевел сотни тысяч рублей семье Алексея Баталова, до и после смерти актера, сообщил адвокат режиссера Павел Астахов.

Юрист в эфире программы «Прямой эфир» сообщил, что Михалков был одним из первых, кто пришел на помощь родственникам Баталова, после того как те сообщили, что дочь и жену актера обманули и лишили недвижимости. Он не только переводил деньги, но и нашел для вдовы Баталова Гитаны Леонтенко опытных адвокатов, добившись того, чтобы дело рассматривали на высшем уровне.

После разразившегося скандала режиссер перестал переводить деньги семье до выяснения всех обстоятельств.

«Михалков продолжает следить за делом, он не может быть в стороне. После того как юристы заявили, что Баталовы никогда не видели денег от Михалкова, мы были очень удивлены. Пошли законным путем, изучили все счета и были в шоке. Никита Сергеевич переводил Баталовым сотни тысяч рублей за прошедшие годы: при жизни самого Алексея Баталова и в последнее время. Вот недавно Маше на коляску перевели 100 тыс., но неизвестно, была ли она куплена. Непонятно, куда пропали эти деньги», — уточнил Астахов.

Юристы режиссера сейчас проводят проверку, пытаясь выяснить, куда пропали деньги. При этом Астахов подчеркнул, что «это не означает, что Михалков навсегда перестал помогать» семье Баталова.

«Просто нужно понять, куда делись эти деньги. Потому что, если там орудуют мошенники, которые все забирают, то зачем их кормить?» — подчеркнул он.

Следственный комитет РФ по заявлению родных актера Алексея Баталова возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Вдова артиста Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой.

Позднее в интервью ФАН Цивин сообщил, что они с Дрожжиной передали СК РФ все документы по тратам семьи Баталовых. По утверждению супругов, Леонтенко и Мария Баталова потратили деньги, выделяемые Михалковым, на ремонт квартиры и дачи. Кроме того, по его словам, для семьи эти деньги были далеко не последние. Как заявил ФАН Михаил Цивин, обе женщины получали огромные деньги как в виде пенсии, так и за наследие фамилии.