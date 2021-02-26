США намерены ввести санкции против 70 граждан Саудовской Аравии

Вашингтон, 26 февраля. Госдепартамент США планирует включить в санкционный список порядка 70 граждан Саудовской Аравии. Причиной называется их причастность к убийству журналиста Хашогги.

Ранее американская разведка обвинила саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в личном одобрении операции по ликвидации корреспондента Хашогги. Результаты расследования ведомства обнародованы в докладе аппарата директора Национальной разведки США.

«Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста», — сказано в тексте документа.

Против «причастных» к преступлению граждан предлагается ввести визовые ограничения. Остальные подробности проекта пока не разглашаются.

Ранее Евросоюз анонсировал официальное введение новых санкций в отношении России. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, рестрикции вступят в силу на следующей неделе.