Экс-солистка «Комбинации» Апина рассказала о трагедии Мурата Насырова

Москва, 26 февраля. Звезда девяностых Мурат Насыров погиб 13 лет назад. Тело певца нашли под окнами его многоэтажки. Причины трагедии до сих пор не дают покоя друзьям и коллегам артиста.

Алена Апина в 1998 году записала совместный альбом с Насыровым под названием «Лунные ночи». После выхода пластинки артисты поддерживали контакт, однако к моменту трагедии, которая произошла в ночь на 20 января 2007 года, звезды практически не общались.

По признанию экс-солистки «Комбинации», она узнала о смерти коллеги из выпуска новостей. Апина вспоминает, что ей было трудно поверить в случившееся. Многие запомнили Насырова как жизнерадостного, энергичного и веселого человека, однако, по словам певицы, это была всего лишь «ширма».

В последние годы жизни исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» был потерян. Мурат Насыров писал новую музыку и надеялся вернуть ту популярность, которая была у него в девяностых. Апина считает, что именно изнурительный труд, который не приносил ничего, и подтолкнул музыканта к трагедии.

«Мурат был не востребован. Ему хотелось, чтобы все было по-другому. Одинокий человек выглядит благополучным и счастливым только с виду, а внутри он был другим», — заключила певица в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека».

Мурат Насыров умер в возрасте 37 лет. Точную причину смерти певца так и не выяснили. Рассматривались разные версии трагедии, но большинство склоняется к несчастному случаю.

В программе «Судьба человека» Апина рассказала и о своей личной трагедии. Звезда призналась, что долгое время мечтала стать матерью и перенесла девять выкидышей.