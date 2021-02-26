Пентагон отказался раскрывать данные о пострадавших в ходе удара по Сирии

Вашингтон, 26 февраля. Американские власти располагают информацией о пострадавших в результате авиаудара по Сирии, однако раскрывать ее не будут до окончания оценки последствий, сообщили в Пентагоне.

Известно, что в ходе атаки американских ВВС ликвидировано девять объектов, еще два — частично разрушены. В рамках операции два истребителя F-15 задействовали семь высокоточных снарядов, уточнил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

«У нас есть предварительные детали по пострадавшим на месте (удара), но я не смогу обсуждать дополнительные детали в этот момент, потому что мы еще проводим оценку операции», — добавил он.

Ранее военные силы США нанесли удар по объектам проиранского ополчения в Сирии, которые дислоцируются близи иракской границы. По неподтвержденным данным, в результате нападения погибли несколько человек. В Вашингтоне назвали атаку ответом на налеты на американские и коалиционные войска в Ираке.

Россия внимательно следит за развитием ситуации в арабской республике. Москва находится в постоянном контакте с Дамаском, прокомментировал удар США пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.