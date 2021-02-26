Названы причины страха россиян продавать квартиру в ипотеку

Москва, 26 февраля. Пятая часть россиян не хочет продавать квартиру покупателям с ипотекой. «Райффайзенбанк» провел опрос и выяснил основные страхи населения.

«Райффайзенбанк» выяснил, как россияне, продающие квартиру, относятся к покупателям с ипотекой. 17% респондентов высказались против взаимодействия с кредитами, сообщают РИА Новости. 52% из них боятся, что деньги придется получать долго и частями, 64% считают, что сделку будут долго оформлять.

Кроме того, россиян пугает, что банк может запросить много справок. 3% сделали перепланировку в квартире и не уведомили об этом соответствующие органы, 6% боятся, что их квартира не соответствует требованиям финансовой организации, а 15% просто не хотят платить лишних денег.

И все-таки большинство не против совершения сделки через ипотеку. Основным аргументом выступает желание увеличить количество потенциальных покупателей. Половина собственников при этом спокойны и уверены, что клиента проверит банк. Однако далеко не все страхи россиян беспочвенны — ранее адвокат рассказал, как ипотека может обернуться обманом покупателя.