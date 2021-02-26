Власти ЮАР не будут ремонтировать коронавирусный забор на границе с Зимбабве

Претория, 26 февраля. Власти ЮАР отказались реставрировать забор на границе с Зимбабве из-за его неэффективности.

Министр общественных работ и инфраструктуры республики Патрисия де Лилль заявила, что эксперты оценили техническое состояние сооружения и сообщили о нецелесообразности его восстановления.

«Поскольку забор в его нынешнем виде не выполняет свое предназначение из-за несоответствия спецификациям, департамент принял решение не рассматривать возможность дальнейшего ремонта», — ответила политик.

По словам Де Лилль, правительство обсуждает альтернативные варианты охраны границ. Она отметила, что демонтирование сооружения закончится в июне текущего года.

Забор между ЮАР и Зимбабве был возведен в качестве нестандартного средства защиты населения от коронавирусной инфекции, которая распространялась на территории региона.

Министерство общественных работ и инфраструктуры заказало у компании Magwa Construction 40-километровое ограждение с высотой 180 сантиметров.

В народе забор называли «бельевой веревкой» из-за его непрочности. Он был сделан из некачественной колючей проволоки и сетки, которую было легко сломать.

Несмотря на это, стоимость сооружения составила 37 млн рандов (более 180 миллионов рублей. — Прим. ФАН). Но на его качество повлияли кражи материалов во время строительства. Преступники так и не были найдены, а 14 государственных служащих получили дисциплинарные взыскания. В итоге объект стали патрулировать правоохранительные органы.

Забор был полностью готов 20 апреля 2020 года, однако министерство неодобрительно высказывалось о его технических характеристиках.

Плохое качество сооружения не только не прекратило распространение коронавирусной инфекции в ЮАР, но и не остановило контрабандистов на территории региона.

Зимбабвийцы продолжали пересекать границу с целью незаконной покупки и сбыта товаров. Граждане соседней страны утверждали, что это был единственный способ купить еду по доступным ценам и избежать голода.