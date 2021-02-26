Valve обязали предоставить данные для суда между Apple и Epic Games

Вашингтон, 26 февраля. Суд в Калифорнии обязал компанию Valve предоставить данные, которые составляют коммерческую тайну, для разбирательства между Apple и Epic Games.

Суд удовлетворил ходатайство Apple и привлек Valve в качестве свидетеля. Компания Гейба Ньюэлла теперь обязана предоставить информацию о годовых продажах приложений и внутриигрового контента в Steam и многое другое.

Запрошенные Apple данные позволят выяснить, повлиял ли приход Epic Games Store на рынок на снижение сервисного сбора Steam. Компания должна предоставить большую часть данных до 8 марта. Остальное покажут суду до 7 апреля, передает MacRumors.

Epic Games, занимающаяся разработкой компьютерных игр, ранее пожаловалась на Apple в антимонопольные органы Европейского Союза. Причиной стал конфликт, который длится с лета 2020 года.

Apple тогда удалила из собственного магазина приложений популярную игру Fortnite, поскольку появилась возможность совершать внутриигровые покупки напрямую, обходя платежные механизмы App Store. Это позволило Epic Games не платить комиссию в размере 30%.