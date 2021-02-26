Граждане ЦАР протестуют против переговоров с боевиками в Анголе

Банги, 26 февраля. Жители столицы ЦАР вышли на митинг против Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), которое выступает за переговоры с боевиками «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Сотни граждан собрались у штаб-квартиры объединения, выражая недовольство возможным диалогом с радикалами, которые терроризируют местное население и пытаются свергнуть действующего лидера Фостен-Арканжа Туадера.

«Мы против перемирия с преступниками, они должны сдаться полиции и предстать перед судом. Почему бандиты сели за стол переговоров? Они представляют не интересы народа, а экс-президента Франсуа Бозизе и его союзников в лице Чада, Анголы и Франции», — заявил один из участников демонстрации.

На территории Луанды 2 марта пройдет саммит ЭСЦАГ, куда пригласили лидера группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса и главаря «Народного фронта за возрождение Центральноафриканской Республики» Нуреддина Адама.

Организатором мероприятия выступает Ангола, заинтересованная в эскалации ситуации в ЦАР посредством боевиков СPC. Президент республики Жоау Лоуренсу хочет вмешаться в политику Банги, чтобы отвлечь внимание от кризиса в собственной стране.

Инициативу участия членов «Коалиции» в саммите ЭСЦАГ осудил военный эксперт Селестен Уалу. По его словам, с помощью бандитов Луанда планирует реализовать свои интересы.