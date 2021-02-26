АО «ГЛОНАСС» представит навигационный сервис для развития Арктической зоны РФ

Москва, 26 февраля. Первый отечественный сервис высокоточного позиционирования на основе технологии глобальной навигации разработан компанией АО «ГЛОНАСС».

О презентации нового сервиса на конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» сообщили в пресс-службе компании-разработчика.

«Данный сервис позволяет потребителям добиться точности навигационных определений до 10 см в любой точке евразийского и арктического региона без локальной инфраструктуры», — заявил представитель АО «ГЛОНАСС».

По его словам, возможность получения информации через спутниковое вещание позволяет пользоваться новой разработкой «ГЛОНАСС» в любой точке, включая Северный морской путь, что особенно востребовано при освоении обширных пространств российской Арктики.

Ранее сообщалось, что генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался перед руководством России о точности спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.