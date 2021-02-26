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АО «ГЛОНАСС» представит навигационный сервис для развития Арктической зоны РФ

АО «ГЛОНАСС» представит навигационный сервис для развития Арктической зоны РФ

Москва, 26 февраля. Первый отечественный сервис высокоточного позиционирования на основе технологии глобальной навигации разработан компанией АО «ГЛОНАСС».

О презентации нового сервиса на конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» сообщили в пресс-службе компании-разработчика.

«Данный сервис позволяет потребителям добиться точности навигационных определений до 10 см в любой точке евразийского и арктического региона без локальной инфраструктуры», — заявил представитель АО «ГЛОНАСС».

По его словам, возможность получения информации через спутниковое вещание позволяет пользоваться новой разработкой «ГЛОНАСС» в любой точке, включая Северный морской путь, что особенно востребовано при освоении обширных пространств российской Арктики.

Ранее сообщалось, что генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался перед руководством России о точности спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

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