Основатель «Квартета И» хочет засудить врачей за издевательства над женой

Москва, 26 февраля. Один из основателей комического театра «Квартет И» Александр Демидов хочет судиться с врачами, лечившими его жену Маргариту после перелома правой лодыжки.

По словам актера, они обратились в частную клинику, в которой супруга уже лечилась, но из-за другой травмы. Супруги столкнулись с халатностью и непрофессионализмом медиков.

Демидов подчеркнул, что врачи по-настоящему издевались над его супругой. Например, везли на операцию голой из-за отсутствия халатов, не смогли сделать эпидуральную анестезию, повредили внутренние органы. Обезболивающих средств в клинике не оказалось, а за водой жене актера пришлось передвигаться по коридору на костылях.

Ужаснее всего оказались последствия хирургического вмешательства. Супруга Демидова спустя два месяца после операции не может обходиться без инвалидного кресла или костылей. Вставленная в ногу пластина не прижилась.

«Перелом до сих пор не срастается, отовсюду течет, капает, на ногу без слез не взглянешь», — подчеркнул звезда «Квартета И».

Семья заплатила за лечение 250 тысяч рублей. Теперь они намерены привлечь клинику к ответственности, добиться возврата средств и выплаты компенсации, которую отдадут фонду помощи инвалидам, передает StarHit.

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