Нижегородский зоопарк объявил о рождении кенгуренка редчайшей породы

Нижний Новгород, 26 февраля. Кенгуру породы Хагена появился на свет в местном питомнике. Представители этого вида содержатся всего в нескольких зоопарках мира.

По словам сотрудников нижегородского «Лимпопо», малыш решил показаться на глаза людям относительно недавно, а до этого стеснительный ребенок в течение четырех месяцев прятался в сумке матери.

Директор учреждения отметил, что всего несколько зоопарков во всем мире содержат кенгуру этой породы, а их животные дали потомство уже во второй раз. Редкий кенгуренок пока питается исключительно материнским молоком — «взрослую» пищу он попробует примерно через три месяца.

Ранее ФАН писал о древнем рисунке кенгуру, обнаруженном в Австралии. Ученые считают, что он принадлежит «художникам» позднего палеолита.