Изображение беспилотника «Аргумент» на базе самолета СР-10 появилось в Сети

Москва, 26 февраля. Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» занимается созданием тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Аргумент» на базе учебного самолета СР-10.

В Сети появились изображения будущего беспилотника. БПЛА практически полностью повторяет исходный самолет, однако у него отсутствует кабина.

По предварительным данным, беспилотник будет способен уничтожать средства противовоздушной обороны, бронетехнику, корабли и укрепленные пункты противника. БПЛА оснастят российским турбореактивным двигателем АЛ-55. Максимальная взлетная масса беспилотника составит более 3,8 тонн.

«Аргумент» сможет преодолевать дистанции до 1,6 тысячи километров, а его практический потолок составит около 11 тысяч метров, что позволит ему быстро появляться перед противником, оставаясь незаметным до самого последнего момента. Беспилотник будет иметь внутрифюзеляжный отсек, в котором можно разместить различные образцы современного высокоточного оружия.

Ранее стало известно, что российская компания «Кронштадт» передаст Минобороны РФ не менее шести средневысотных беспилотников «Иноходец» в 2021 году.