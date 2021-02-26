ООН отреагировала на авиаудар США по Сирии

Нью-Йорк, 26 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал атаку ВВС Соединенных Штатов на объект в Сирии.

Глава международной организации призвал заинтересованные стороны к сдержанности.

Пентагон сообщил, что ВВС страны нанесли удар по иранским объектам на территории Сирии. Вашингтон сообщил об уничтожении ряда объектов шиитских группировок. Так, по словам американских военных, был дан ответ на нападения на американские военные объекты в Ираке.

На заседании Совбеза ООН 26 февраля была принята резолюция о прекращении огня в зонах конфликтов для проведения вакцинации от коронавируса в безопасных условиях.