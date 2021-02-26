Стрельба под Триполи и турецкие самолеты — что произошло в Ливии 26 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 26 февраля 2021 года.

События

Жители Ливии заявили о стрельбе в городе Аль-Аджилят западнее Триполи. Предположительно, две группировки начали борьбу за зону влияния.

Очевидцы сообщают о первых жертвах в результате боестолкновений на западе Ливии. По предварительной информации, один человек убит, еще один получил ранение.

Три военно-транспортных самолета А-400 ВВС Турции прибыли в Ливию. Два из них приземлились на аэродроме Аль-Ватыя, а третий — в авиационном колледже Мисураты.

عاجل > هبوط طائرتا شحن عسكري تركية ( طراز A400 ) في قاعدة الوطية وثالثة في الكلية الجوية #مصراتة. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/B3Q3bFixLy — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 26, 2021

Мощный пожар случился в жилом здании в районе Аль-Киш в Бенгази. Очевидцы запечатлели объятый огнем подъезд.

بنغازي - الكيش

نار والعه توا في عمارات( باكو ألوان) pic.twitter.com/UCee1DlLPW — قلم رصاص (@Klmrsass) February 25, 2021

Политика

Глава управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб заявил, что руководство над армией будет передано только демократически избранному ливийским народом президенту.

«Задача нового правительства заключается в проведении общенациональных выборов в стране, через которые граждане смогут прямо и свободно выразить свою позицию», — сказал бригадный генерал.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба выступил перед депутатами Палаты представителей. Во время речи он представил кандидатов в Правительство национального единства (ПНЕ).

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية#الوسط https://t.co/COuJi5Oiek — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) February 26, 2021

Агентство иммиграционного контроля в Триполи согласилось разработать механизм взаимодействия с международными организациями. Стороны планируют совместными усилиями остановить поток беженцев из африканского континента в Европу.

Беженцы в Ливии размещаются в центрах содержания мигрантов, которые неоднократно фигурировали в докладах ООН из-за бесчисленных нарушений прав человека. Людей избивают, насилуют, заставляют заниматься проституцией или продают в рабство.

جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس يتفق على تطوير آلية التعامل مع المنظمات الدولية. #ليبيا #المرصد https://t.co/P7hgxm0beC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 26, 2021

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех принял делегацию из Египта. Во время переговоров стороны обсудили ряд важных тем, касающихся урегулирования ситуации в стране политическим путем, в частности, формирование ПНЕ.

عقيلة صالح يلتقي وفداً مصرياً رفيع المستوى لبحث أخر التطورات في ليبيا#ليبيا #الشاهد

للتفاصيل: https://t.co/WH9EO1sjVT — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) February 25, 2021

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с послом Алжира в североафриканском государстве Камалем Хегази.

В ходе беседы стороны обсудили ряд международных вопросов и выразили приверженность достигнутым результатам на Форуме политического диалога (ЛФПД) в Женеве.

Манфи также высоко оценил роль Алжира в поддержке Ливии на пути к урегулированию кризиса, подчеркнув глубину «братских и исторических отношений между двумя государствами».

Муфтий Садик Гарьяни призвал временную исполнительную власть Ливии тщательнее выбирать кандидатов в ПНЕ.

Он направил обращение к главе Президентского совета Мухаммаду Манфи и премьеру Абд аль-Хамиду Дабибе с просьбой отдать министерские портфели лучшим претендентам.

«Помимо квалификации и опыта необходимо учитывать религиозность кандидата и его способность поступать справедливо», — уточнил Гарьяни.

Изгнанный из страны муфтий в начале Форума политического диалога призывал привлечь к переговорам боевиков вооруженных группировок. Его называют главным идеологом «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) в Ливии и одним из важнейших духовных авторитетов среди членов групп «Ан-Наваси» и «Абу Салим».

Экономика

Председатель Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналлах провел рабочую встречу с представителями компании Waha Oil.

Во время встречи присутствующие обсудили разработку плана по стабилизации темпов добычи газа.

Представители General Electric заявили, что итальянская энергетическая компания Eni «в рекордно короткие сроки» доставила несколько партий запасных частей и фильтров на газовые заводы в Мисурате, южном Триполи и Аз-Завии.

Общество

Глава Ливийской футбольной ассоциации Абдул Хаким аль-Шалмани объявил об отмене запрета на посещение стадионов.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба поспешил поздравить фанатов и болельщиков футбольных клубов страны со снятием запрета на посещение трибун во время матчей.

«Теперь всем нам предстоит продолжить доказывать безопасность наших стадионов. Мы рассматриваем спорт как средство развития, стабильности и мира», — говорится в сообщении.

أبارك لكافة جماهير كرة القدم وعشاق الرياضة في ???????? رفع الحظر عن الملاعب ????????، دائما ما كانت جماهيرنا وهتافاتها مميزة للغاية ودافعا للمنتخبات والأندية لتقديم الأفضل. الآن يقع علينا جميعا الاستمرار في إثبات أمن ملاعبنا ورقي جماهيرنا

ننظر للرياضة كوسيلة للتنمية وتحقيق الاستقرار والسلام — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 25, 2021

Мухаммад Юнис аль-Манфи также поприветствовал решение Конфедерации африканского футбола (CAF) отменить запрет на посещение стадионов.