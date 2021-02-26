Вербовщика ИГИЛ из Иркутска обвиняют в нарушении семи статей УК РФ

Иркутск, 26 февраля. Операция по задержанию гражданина Таджикистана завершилась успешно. По версии следствия, подозреваемый был активным членом террористической группировки.

Иркутские следователи сообщили о задержании 28-летнего гражданина Таджикистана. По их версии, мужчина занимался вербовкой своих знакомых в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ1, сообщается в заявлении пресс-службы регионального Следкома.

Задержанный участвовал в похищении людей, изготавливал и продавал огнестрельное оружие, а также вымогал у граждан деньги. По первоначальным данным, от его действий пострадали как минимум пять человек.

Во время обысков оперативники изъяли у подозреваемого 10 пистолетов и четыре автомата. Также на квартире мужчины было найдено множество томов религиозной литературы.

Фигуранту предъявлены обвинения по семи статьям УК РФ. Дело передано в суд.

ФАН сообщал об итогах масштабной операции ФСБ на юге России, в ходе которой были задержаны террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.