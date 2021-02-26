ЕС в марте запустит процедуру оформления новых антироссийских санкций

Москва, 26 февраля. Постпреды Европейского союза 1 марта начнут процедуру оформления новых антироссийских санкций.

Москва не оставит без ответа новые ограничения. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Главы министерств иностранных дел европейских стран упустили еще один шанс нормализовать отношения с Россией, считает он.

Новые ограничения будут распространяться, в том числе и на главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Однако это вряд ли это повлияет на работу ведомства, считает он. Принятые европейской стороной меры могут негативно сказаться на международном партнерстве.