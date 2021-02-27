Пензенский Минобр прокомментировал донос учителя на восьмиклассницу

Пенза, 27 февраля. Министр образования Пензенской области Александр Воронков назвал профилактикой преступлений несовершеннолетних поступок исполняющей обязанности директора одной из городских школ, которая написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие признаков экстремизма посты восьмиклассницы в соцсетях.

«Педагоги имеют право и обязанность выявлять такие риски, так как несут ответственность за своих подопечных. Учителя и родители наравне с детьми пользуются Интернетом, а также социальными сетями, общаются с детьми, знают их личные страницы. И если они видят, что ребенок размещает на ней информацию, которая может стать угрозой для него самого, вовлечь ребенка в незаконную деятельность — они обязаны реагировать», — прокомментировал ситуацию Александр Воронков.

В качестве доказательства министр привел несколько примеров, в которых попытался обосновать необходимость в регулярном мониторинге соцсетей подростков для своевременного выявления потенциальных угроз.

«Представьте, что ребенок на своей странице пишет пост о смерти, самоубийстве или положительно отзывается о массовых расстрелах сверстников или наркотиках. Сигнал это? Безусловно. А если ребенок 15 лет призывает к какой-либо незаконной акции? Тоже ненормально. Педагог не делает конечного вывода, но обязан передать информацию. Школа вместе с правоохранительными органами входит в систему профилактики преступлений против детей», — подчеркнул он.

Напомним, что данный инцидент произошел в преддверии Дня защитника Отечества, когда ученица сделала репост записи, призывающей принять участие в несанкционированной акции с участием пензенских депутатов от КПРФ. Об этом ФАН рассказал первый секретарь пензенского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи России, депутат Пензенской городской думы Александр Рогожкин.

«На восьмиклассницу и несовершеннолетнюю активистку комсомола «наехал» педсостав школы, мол, нечего репостить записи с призывами принять участие в несогласованной акции, организованной представителями фракции КПРФ в Пензе. Потом девочку вызвали в полицию. Выяснилось, что она оказалась там после письменного заявления исполняющей обязанности директора школы, которая потребовала от правоохранителей проверить репосты девочки. Я долго не мог в это поверить», — поделился собеседник.

После участия в мероприятии, не согласованном с властями, Александр Рогожкин был задержан сотрудниками полиции. Суд назначил ему 20 суток административного ареста за повторное совершение административного правонарушения. Ранее депутат уже был осужден по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).