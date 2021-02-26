Пензенская социальная гостиница предоставит укрытие жертвам домашнего насилия

Пенза, 26 февраля. Открытие в Пензе социальной гостиницы для жертв домашнего насилия стало главной темой рабочей встречи главы региона Ивана Белозерцева с председателем городского отделения «Союза женщин России» Ольгой Чистяковой.

«Потребность женщин в социальной гостинице, где они бы могли найти убежище в моменты семейного конфликта, прийти в себя, не боясь за собственную жизнь и безопасность детей, может быть выше, чем кажется», — отметил губернатор в начале беседы.

В ходе беседы Иван Белозерцев смоделировал ситуацию, в которой у жертвы домашнего насилия может возникнуть необходимость в социальной гостинице. Он отметил, что данный вопрос требует более глубокого и всестороннего анализа.

«Вот у нее дома конфликт, нетрезвый муж, она хватает детей, выбегает на улицу. А как ей добираться до этой гостиницы? У нее денег в этот момент может не быть. Нужно выделять средства, либо общественным организациям, либо по отдельной региональной программе, чтобы женщину с детьми доставили до места назначения. Переночевали они в социальной гостинице, утром им надо питаться как-то, нужен юрист, нужен психолог, нужен добрый совет, нужна поддержка», — считает глава региона.

Ольга Чистякова заверила собеседника, что региональное отделение «Союза женщин России» уже наладило взаимодействие с местным министерством труда, социальной защиты и демографии по данному вопросу. По ее словам, проект уже находится в разработке, и в скором времени будет представлен.

Ранее ФАН сообщал, что 22-летнего пензенца привлекли к уголовной ответственности за распространение интимных фотографий сожительницы.