Гагарина озвучивала постельные сцены для сериала «Бывшие» в игровой комнате детей

Москва, 26 февраля. Известная певица Полина Гагарина снялась в третьем сезоне сериала «Бывшие», где сыграла модную писательницу-алкоголичку, склонную к нимфомании и депрессии.

На съемках певице пришлось нелегко — в первой же сцене ее героиня появляется абсолютно обнаженной. Как призналась Гагарина, играть такого эксцентричного и совершенно непохожего на нее саму персонажа было трудно, но интересно.

По сценарию артистку ждало большое количество постельных сцен. Казусы случались не только на съемочной площадке, но и во время последующей обработки эротических эпизодов. Один из фрагментов Гагариной пришлось озвучивать дома, закрывшись в игровой комнате своих детей.

«С озвучкой очень смешная история получилась. Я укладывала свою дочь, читала ей детские сказки. В этот момент звонит режиссер и говорит мне: «Поля, у нас брак по звуку в постельной сцене. Надо экстренно переозвучить прямо сейчас! Прямо на диктофон подыши», — рассказала артистка в шоу «Вечерний Ургант».

Дочь звезды на тот момент уже спала, а сын делал уроки. По словам Гагариной, она подошла к ребенку и строго настрого запретила заходить в игровую комнату — «мама будет занята». Постельную сцену певице пришлось озвучивать среди игрушек детей. Они призналась, что сделала это далеко не с первого дубля.

Судя по отзывам зрителей, Гагарина отлично справилась с ролью и может в будущем рассчитывать на успех в актерской профессии. В свое время звезда немалой суммой откупилась от продюсера Константина Меладзе, чтобы строить сольную карьеру.