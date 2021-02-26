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Экономика

Новак предложил Испании покупать российский водород

Новак предложил Испании покупать российский водород

Москва, 26 февраля. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак предложил Королевству Испания покупать водород отечественного производства.

Об этом стало известно по итогам межправительственной комиссии с Испанией по экономическому и промышленному сотрудничеству. В разговоре с испанской стороной вице-премьер подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

«Тренд Европы на декарбонизацию экономики ЕС создает России и Испании дополнительные возможности для создания инновационных технологических решений», — подчеркнул Новак.

Он отметил, что водородная энергетика находится «на первом плане» и заявил, что Россия предлагает рассмотреть экспортные поставки водорода в Испанию в будущем.

Российский «Газпром» планирует построить в Европе завод по производству водорода. Объект может быть расположен на севере ФРГ, в районе перехода трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на наземные участки.

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