Массовая авария на трассе в Саратовской области стала причиной смерти ребенка

Саратов, 26 февраля. ДТП с участием трех большегрузов и легкового автомобиля произошло в Марксовском районе. В результате столкновения погибла 8-летняя девочка.

Под Саратовом у села Раскатово столкнулись грузовики МАЗ и MAN и автомобиль Hyundai. Травмы получил водитель одного из большегрузов, спасателям пришлось доставать его из кабины автомобиля при помощи гидравлических инструментов. Владелец легковушки и его 29-летняя пассажирка с переломами доставлены в больницу, а 8-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье, скончалась.

На месте происшествия работают представители МЧС, медики скорой помощи, инспекторы ДПС, а также сотрудники пожарной охраны. Подробности произошедшего выясняются.

ФАН ранее сообщал о двух погибших в ДТП с лобовым столкновением в Свердловской области. Жертвами стали водитель и пассажир одной из иномарок.