Космолет Unity будет испытан в мае 2021 года

Нью-Йорк, 26 февраля. Компания Virgin Galactic перенесла испытания своего космолета с февраля на май для проведения дополнительных технических проверок.

Об этом сообщается на официальном сайте компании, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Испытания космолета Unity серии SpaceShipTwo должны, как и ранее планировалось, пройти на территории США.

В ходе практического тестирования Unity поднимется в воздух на самолете-носителе, будучи прикрепленным к его днищу. По достижении заданной высоты космолет запустит собственные двигатели и приступит к самостоятельному полету под управлением двух пилотов.

Ранее сообщалось, что Россия и Сьерра-Леоне заключили соглашение о неразмещении оружия в космическом пространстве, подписав соответствующий документ в постоянном представительстве РФ при ООН.