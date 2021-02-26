Биткоин лишил трейдеров миллиарда долларов за один день

Москва, 26 февраля. Обрушение стоимости самой популярной криптовалюты обернулось для трейдеров потерей около одного миллиарда долларов за последние сутки.

Об этом стало известно из информации сервиса bybt. Уточняется, что самый крупный убыток единичного инвестора составил 24 миллиона долларов.

Биткоин 20 февраля побил новый рекорд, превысив отметку в 57 тысяч долларов. С начала текущего года данная криптовалюта увеличилась в цене более чем на 90%. Однако 23 февраля 2021 года стоимость BTC упала более чем на 10% всего за несколько часов.

Тенденция отмечалась на фоне критики криптовалюты заместителем председателя совета директоров Berkshire Hathaway Чарли Мангера и миллиардера Ракеша Джунджухунвала. К примеру, Мангер заявил, что никогда бы не купил биткоин, а Джунджухунвал призывал запретить в Индии любые криптовалюты.

Утром 26 февраля биткоин достигал стоимости в 44,286 тысячи долларов. Падение котировок, передает Федеральное агентство новостей, составило 9,9%.