Россия нацелена на сотрудничество с Испанией в производстве вакцины от коронавируса

Москва, 26 февраля. Российские ученые нацелены на совместное с испанскими коллегами производство вакцины от коронавируса. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Вакцины от коронавируса сейчас являются важным препаратом во всех странах мира. Ученые из РФ намерены сотрудничать с разными государствами в разработке и производстве вакцин от COVID-19 на фоне пандемии коронавируса. Россия и Испания традиционно остаются стратегическими партнерами, поэтому эти страны могли бы рассмотреть совместное производство препаратов, объяснил Новак.

Сотрудники российского НИЦ им. Гамалеи создали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» получил регистрацию в Минздраве РФ уже 11 марта 2020 года и сразу заинтересовал многих зарубежных ученых.