Ученые спустя 80 лет выяснили, почему вращаются осколки деления атомных ядер

Москва, 26 февраля. Группа исследователей из разных стран открыла механизм, объясняющий вращение осколков деления атомных ядер радиоактивных элементов.

Ученые пытались найти ответ на эту загадку в течение 80 лет. Физики никак не могли понять, в какой момент начинается вращение осколков деления атомных ядер радиоактивных элементов. Ученые решили детально изучить этот феномен. Им удалось выяснить, что перед расщеплением ядро атома удлиняется. При этом оно становится похоже на гантель.

После этого ядро разрывается, отмечает Planet Today. В своем новом исследовании физики изучили фрагменты деления сразу нескольких радиоактивных элементов. Специалисты решили измерить высвобождавшееся в процессе распада гамма-излучение. Выяснилось, что сразу после расщепления осколки начинают вращаться. Элементы не зависят друг от друга.

Ученые из Израильского технологического института Технион, работая в лаборатории, создали черную дыру, чтобы исследовать излучение Хокинга. Известный на весь мир физик считал, что такие области способны испускать небольшое количество света. Этот феномен получил название «излучение Хокинга».