Два человека стали жертвами ДТП с иномарками на трассе под Ангарском

Иркутск, 26 февраля. Два легковых автомобиля попали в серьезную аварию на областной трассе. Столкновение стало роковым для двух человек, еще трое пострадали.

Смертельное ДТП произошло в Ангарском городском округе. Два водителя не поделили дорогу и ударились. Двое участников аварии от тяжелых увечий скончались до приезда скорой помощи.

Еще трое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Сотрудники полиции по факту случившегося организовали проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств трагедии. Также делом заинтересовались региональные следователи и прокуратура. В ходе расследования будет принято процессуальное решение.

Еще одно крупное ДТП произошло в Якутии. Там в результате аварии погибли три человека, сообщило Федеральное агентство новостей.