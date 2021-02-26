Минобороны РФ в 2021 году получит не менее шести беспилотников «Иноходец»

Москва, 26 февраля. Российская компания «Кронштадт» передаст Минобороны РФ не менее шести средневысотных беспилотников «Иноходец» в 2021 году. Об этом заявил директор предприятия Сергей Богатиков.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил московскую площадку компании «Кронштадт», где ознакомился с процессом разработки и производства беспилотных летательных аппаратов. В ходе визита министр поинтересовался у гендиректора предприятия, сколько комплексов будет поставлено в 2021 году. В свою очередь Богатиков заверил главу Минобороны РФ, что в нынешнем году российские военные получат не менее шести беспилотников.

Шойгу заявил о необходимости увеличить объемы производство БПЛА такого класса. Богатиков проинформировал министра, что компания «Кронштадт» готовится к запуску серийного производства «Иноходцев» в 2021 году.

Ранее Минобороны РФ опубликовало снимки новейшего беспилотника «Иноходец». БПЛА был продемонстрирован в боевом варианте, вооруженный подвешенными высокоточными бомбами КАБ-20. Беспилотник оснащен спутниковыми и лазерными системами наведения и предназначен для эффективного поражения легких боевых машин и живых единиц противника.