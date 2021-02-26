Омские правоохранители раскрыли два жестоких убийства с разницей в 19 лет

Омск, 26 февраля. Житель области убил своего отца, а спустя почти 20 лет расправился со своей возлюбленной. На допросе он сознался в содеянном, заявив, что «хочет спать спокойно».

По версии следствия, первое преступление злоумышленник совершил летом 2001 года, когда увидел ссору своих родителей из-за методов воспитания. Глава семейства обвинял супругу в том, что та слишком потакает сыну, а затем ударил ее по щеке. Тогда виновник события заступился за маму, отобрав у отца молоток, и ударил его по голове.

От полученной черепно-мозговой травмы житель села Лузино скончался на месте происшествия. Его предполагаемый убийца вместе с матерью завернули тело в ковер и вывезли в лесной массив, где закопали. Позднее они говорили милиции, что глава семейства уехал в строительный магазин и пропал без вести, сообщает пресс-служба СК.

А осенью 2019 года виновник трагедии зарезал 51-летнюю жену во время пьяной ссоры на почве ревности: мужчина переписывался на сайтах знакомств с другими девушками, что вызвало недовольство супруги. Из-за царапины на носу тот нанес своей супруге несколько ударов ножом, а после расчленил ее тело.

Вскоре мужчину вызвали на допрос по поводу исчезновения местной жительницы, в ходе которого он признался в совершенных преступлениях, заявив, что «хочет спать спокойно».

В Перми задержана 19-летняя девушка. Она является главной подозреваемой в деле об убийстве 55-летнего мужчины, сообщал ФАН.