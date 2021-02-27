Многим из нас знакома ситуация, когда привычная работа порядком надоела и хочется чего-то эдакого. Новое место уже на примете, а на старое выходить не особо хочется. Что же делать? Как оказалось, можно быстро и безболезненно уволиться по соглашению сторон. Давайте узнаем подробности об этом способе покинуть рабочее место и изучим все его нюансы. А поможет нам в этом юрист Юлия Холодионова.

Особенности увольнения по соглашению сторон

Как нам рассказала юрист, такая форма увольнения применяется довольно редко. Причина кроется в том, что более традиционным для сотрудников является вариант увольнения по собственному желанию, или, как его по-другому называют, — по инициативе работника. Однако в каждом заключаемом договоре есть такая неприметная надпись: «Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора». Вот на нее-то мы и обратим внимание. Но так ли все просто, давайте разберемся.

Как оказалось, обоюдное согласие на прекращение трудовых отношений может иметь под собой то, что отношения не сложились и что прекратить лучше так. Иначе неприятная ситуация может затянуться и для сотрудника, и для работодателя. Также, обоюдное согласие на прекращение трудовой деятельности может быть показателем того, что продолжать сотрудничество не имеет смысла для всех сторон, которые принимали участие при заключении трудового договора. Как отметила специалист в беседе с нашим изданием, этот вид увольнения дает возможность расстаться по-хорошему.

В законе этот тип увольнения никак не регламентируется, но это не значит, что сотрудник не имеет никаких прав, а его начальник — обязанностей. Сейчас мы говорим про все полагающиеся выплаты и компенсации.

Довольно часто можно встретить двоякую ситуацию при выборе способа уйти с работы: либо соглашение сторон, либо «по собственному желанию» без отработки положенных двух недель. Чтобы не путаться, юрист обратила внимание на отличия от обычной процедуры расторжения трудовых обязательств. В чем же заключаются общие плюсы такого увольнения для обеих сторон трудового договора?

Ну, во-первых, заявление работника должно быть предоставлено в письменном виде. Безусловно, не исключается и вариант предварительной договоренности. К примеру, работница просит уволить ее, так как она не сможет выполнять сложную работу из-за болезни ее ребенка, потому что она ответственная и не хочет, чтобы ее работу выполнял кто-то другой.

«Да-да есть такие случаи, полагаю, что для работодателя это будет весомым аргументом уволить работницу, которая таким образом делает выбор: честность в первую очередь это тоже хорошее качество человека ответственного. Кстати, решение сложной ситуации не мешает работнице вновь претендовать на прежнюю работу, но на общих основаниях (дети все-таки растут!)» — отмечает Юлия Холодионова.

Во-вторых, при увольнении по такому основанию можно договориться об условиях прекращения работы — идеально, если увольнение состоится «день в день» с днем получения заработной платы, чтобы работодатель смог перевести на счет работника положенные ему деньги. Иногда требуется передача дел, составление описи текущих дел, возможно, дополнительные компенсации, то есть важным здесь является соглашение сторон и прочее.

В-третьих, понимая ситуацию сотрудника, работодатель соглашается по причине того, что работник честно сообщает о невозможности дальнейшего выполнения работы и желание на увольнение является обоюдным. Конечно, работодателю придется искать другого подходящего работника (это не является обязанностью работника, так как прием на работу осуществляется по принципу подбора кадров по деловым качествам), однако, в сложившейся ситуации, эти вопросы работодатель решает, уже не включая работника в дальнейший производственный процесс.

В-четвертых, что, пожалуй, является главным отличием, остановить процесс увольнения уже нельзя — отозвать такое заявление сотрудник уже не может, так как на нем имеется согласование с работодателем. По сути, желание работника можно назвать свершившимся фактом и любые сотрудники подлежат увольнению.

«Здесь сделаем упор на слове «любые», ведь пожелание об увольнении одинокой матери или беременной женщины является основанием прекращения трудовых отношений. Кстати, заявление об увольнении перечисленных категорий работников подлежит удовлетворению, ведь они самостоятельно его выразили, однако, если это осуществлялось под давлением (к сожалению, такие факты имеют место), то такие действия незаконны», — отмечает юрист.

Репутация сотрудника

Мы решили поинтересоваться у юриста, как увольнение по соглашению сторон может повлиять на репутацию сотрудника.

«В части репутационных рисков для работника нужно отметить, что под таким основанием может быть конфликт, разрешение которого требует, с одной стороны, сохранить лицо работника как человека, которому еще работать и работать, а с другой стороны — «репутацию работодателя, ведь никому из руководителей не импонирует перспектива хождения по судам с доказательством того, что работник занимал рабочее место, но не соответствовал ему по своим способностям», — рассказывает собеседница ФАН.

Она обратила внимание, что при дальнейшем трудоустройстве не исключена проверка трудового прошлого работника, однако, если там были какие-то нарушения по прежнему месту работы, это не должно отразиться на трудоустройстве. Так что на вопрос, почему вы уволились с прошлого места работы, можно смело отвечать: «Потому что мы так решили с работодателем». Скорее всего, такого ответа будет достаточно для того, чтобы избежать дополнительной и нежелательной проверки.

Кстати, довольно часто при увольнении по соглашению сторон работодатель прежнего места работы предлагает работнику дать положительную характеристику, чтобы не возникало проблем с трудоустройством.

Риски и выгода для сотрудников

Сотрудник, который начинает подобную процедуру увольнения, должен выделить для себя некоторые аспекты:

нет четких сроков подачи такого заявления;

не нужно искать способы договориться с начальством;

есть возможность договориться об условиях увольнения (например, после подготовки отчетов по всем выполненным рабочим заданиям и привязать сроки к дате зарплаты).

Однако юрист напомнила и об обратной стороне: за таким основанием увольнения нередко скрыт глубокий конфликт, давление на сотрудника, что создает ситуацию необходимости «быстрого» увольнения без отработки. Этот факт можно отнести к определенным рискам для сотрудника, как и то, что заявление об увольнении по соглашению сторон безотзывное, да и профсоюз в таком случае «не поможет», так как такой способ покинуть работу находится все сферы его контроля.

«Что касается выплат, то о них нужно договариваться заранее, либо предварительно изучить локальные акты организации, чтобы не было обмана со стороны работодателя», — юрист.

Риски и плюсы для работодателя

Как нам рассказала юрист, для работодателя такое основание увольнения, о котором просит работник, в общем-то, не создает особых проблем, так как письменная форма обращения, переговоры и принятое решение — это простые действия, которые может совершить любой руководитель. У работодателя по отношению к такому работнику отсутствует необходимость поиска причины увольнения: «решили, значит, решили». Если все-таки есть конфликт с сотрудником, то увольнение будет доброй волей обеих сторон. Например, с того момента, как работник подал подобное заявление, блокируется его рабочая почта и он теряет доступ к корпоративной информации. В таком случае работодатель не обязан объяснять причину блокировки, ведь основание — поданное заявление. Перед увольнением есть возможность, как и у работника, согласовать дальнейшие условия, например, передачу всех дел другому работнику, но не поиск себе замены — это уже обязанность работодателя.

«Из негатива, который можно довольно часто встретить в судебной практике, это действия работодателя по принуждению к увольнению «неугодного» работника, сокращению штата, что является незаконным по самой процедуре, да и оспаривание такого увольнения не приводит к положительным последствия для работника, ведь заявление написано им самостоятельно», — делится специалист.

Особые категории граждан

Юрист обратила внимание, что исключения из такого правила касаются беременных женщин. По ее словам, беременные женщины защищены Трудовым кодексом от незаконного увольнения, ведь не всегда течение беременности позволяет им в полном объеме выполнять свои обязанности. Частые больничные создают напряженность в отношениях с работодателем, однако, уволить такую работницу нельзя, поскольку состояние ее здоровья и временная нетрудоспособность подтверждаются медицинской справкой.

Есть случаи, когда беременная просит об увольнении, но важно понимать, что уволив такую работницу, работодатель рискует получить проверку законности ее увольнения со стороны контролирующих органов. Если есть такая возможность, то для сохранения рабочего места этой женщины по ее просьбе можно перевести на неполный рабочий день. А увольнять никого не придется.

В отношении лиц пенсионного и предпенсионного возраста не редки случаи вынужденного увольнения по такому основанию. Специалист указала, что такие действия идут вразрез с законом и являются нарушением прав человека. Но если идет речь об увольнении совместителя, то здесь ситуация чуть проще: увольнение оформляется так же, как и по основному месту работы, а пометка в трудовой книжке ставится уже по желанию самого сотрудника.

Оформляем увольнение по соглашению сторон

Для начала юрист посоветовала встретиться работодателю и сотруднику, который намеревается покинуть свою должность. Они обсуждают дату увольнения, выплаты компенсаций и их размеры.

Затем нужно подготовить письменное заявление, где будет стоять подпись сотрудника и работодателя, после чего заявление регистрируется в специальном журнале.

Далее все по привычному сценарию: в трудовой книге делается соответствующая запись, ее подтверждает сам сотрудник и получает ее на руки. Далее требуется получить расчет и справки, связанные с работой.

Компенсации и выплаты сотрудникам

Если человек увольняется по собственному желанию, то ему в течение определенного времени выплачивают зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и прочие полагающиеся выплаты. А как обстоят дела с теми, кто покинул рабочее место по соглашению сторон? Полагаются ли им какие-либо выплаты?

Во время беседы с нашим изданием юрист подтвердила, что такие выплаты производятся в обязательном порядке. Сюда относится:

заработная плата;

компенсация за неиспользованный отпуск;

выходное пособие (полагается тем, у кого была такая договоренность с работодателем).

Сумма выходного пособия может быть связана с суммой, о которой договорятся, с суммой должностного оклада или, как вариант, она может зависеть от среднего заработка за определенный период времени. Иногда эту выплату называют «парашютом», когда идет речь о достаточно большой сумме, превышающей оклад.

В заключение нашей беседы юрист посоветовала при подготовке к увольнению «по соглашению», в первую очередь, хорошо обдумать свое решение. Ведь отозвать заявление будет уже нельзя, и вернуться в статус работника у данного работодателя в будущем, скорее всего, уже не получится.