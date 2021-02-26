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«Нафтогаз» обнародовал тарифы на март для населения Украины

«Нафтогаз» обнародовал тарифы на март для населения Украины

Киев, 26 февраля. Государственная компания «Нафтогаз Украины» установила мартовские цены на голубое топливо для потребителей.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организации. В марте 2021 года газ будет стоить 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

«Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана „Месячный“ составит 6,86 грн/куб. м», — говорится в заявлении.

При этом для клиентов «Нафтогаза», которые оформили тарифный план «Годовой», цены на топливо не изменятся. Для них газ будет стоить 4,73 гривны, 5,24 гривны или 6,45 гривны в соответствии с условиями подписанных договоров.

Пресс-центр заявляет, что компания является поставщиком «последней надежды» и обеспечивает газом бытовых клиентов, внезапно потерявших поставщика во время перехода к новому. Стоимость топлива для них в марте составит 6,99 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее высказывался против завершения строительства российского проекта «Северный поток — 2». В Киеве боятся потерять транзит голубого топлива в Европу.

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