«Нафтогаз» обнародовал тарифы на март для населения Украины

Киев, 26 февраля. Государственная компания «Нафтогаз Украины» установила мартовские цены на голубое топливо для потребителей.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организации. В марте 2021 года газ будет стоить 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

«Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана „Месячный“ составит 6,86 грн/куб. м», — говорится в заявлении.

При этом для клиентов «Нафтогаза», которые оформили тарифный план «Годовой», цены на топливо не изменятся. Для них газ будет стоить 4,73 гривны, 5,24 гривны или 6,45 гривны в соответствии с условиями подписанных договоров.

Пресс-центр заявляет, что компания является поставщиком «последней надежды» и обеспечивает газом бытовых клиентов, внезапно потерявших поставщика во время перехода к новому. Стоимость топлива для них в марте составит 6,99 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее высказывался против завершения строительства российского проекта «Северный поток — 2». В Киеве боятся потерять транзит голубого топлива в Европу.