Житель Тулы хотел войти с ножом на судебное заседание

Тула, 26 февраля. Бдительность судебных приставов в Туле позволила избежать возможного чрезвычайного происшествия.

Как стал известно ФАН, у посетителя, пытавшегося попасть в зал суда, они обнаружили запрещенный предмет. Мужчина хотел пронести на судебное заседание тычковый нож. Перед входом в здание он ознакомился с перечнем запрещенных вещей, имел возможность добровольно отдать подобное имущество, но пренебрег ею. При этом вел себя нервно, что показалось судебным приставам, обеспечивающим безопасность в здании, подозрительным.

«Сотрудник произвел осмотр, в ходе которого в кармане был обнаружен футляр. Мужчина пояснил, что это зажигалка, однако судебным приставом было установлено, что в футляре находится тычковый нож», – сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

На нарушителя составили административный протокол по статье 17.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

По информации ФАН, судебные приставы в Тульской области уже не первый раз выявляют попытки проноса запрещенных предметов в залы судов. Минувшим летом за одну неделю было зафиксировано сразу три таких деяния. Различные посетители пробовали проникнуть на судебные заседания с телескопической дубинкой, кинжалом и самодельным ножом. Все такие факты были пресечены, а нарушители наказаны.