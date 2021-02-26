Киев ввел санкции против экс-главы МВД Украины

Киев, 26 февраля. Украинские власти приняли решение ввести санкции против бывшего министра внутренних дел страны Виталия Захарченко.

Меры, примененные по решению Совбеза, также затрагивают еще девять украинских военных. Санкции применены в рамках дела о расследовании фактов финансирования терроризма. Ограничения применяются к силовикам, занимавшим должности при президенте Викторе Януковиче.