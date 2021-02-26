Продукции Apple присвоили рейтинг пригодности к ремонту

Париж, 26 февраля. Американская корпорация Apple вынуждена была присвоить продукции рейтинг пригодности к ремонту. Причиной стало новое требование, вступившее в силу во Франции.

На сайте компании и в приложении Apple Store рейтинги ремонтопригодности присвоены текущей линейке смартфонов и MacBook. Все модели iPhone 12 получили шесть баллов из десяти возможных. Легче всего, как оказалось, отремонтировать iPhone‌ 7 — 6,7 балла.

MacBook Pro и MacBook Air, например, набрали 5,6 и 6,5 балла соответственно.

iPhone 11 по итогам прошлого года стал самым покупаемым смартфоном в мире. В тройку лидеров вошли также iPhone SE и iPhone 12.