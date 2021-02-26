Сатановский напомнил Байдену американскую поговорку в ответ на слова о Крыме

Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский объяснил заявление президента США Джо Байдена о непризнании Крыма старческим маразмом. Эксперт в комментарии ФАН напомнил главе Белому дому известную американскую поговорку – никогда не говори никогда.

Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением РФ к ответственности.

«В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией», — говорится в заявлении Байдена.

Забытые истины

Сатановский подчеркнул, что мнение Байдена в вопросе принадлежности Крыма никого не интересует.

«Разве его кто-то спрашивает, его мнение кого-то интересует? Дедушка старый, ему все равно. Есть старая американская фраза – никогда не говори никогда. Но он же ее вряд ли помнит. Старческий маразм – плохое качество, чтобы чем-то управлять, а Белым домом так тем более. Что ему написали, то он и сказал. Название «Украина», наверное, написали большими буквами, чтобы он не забыл, как называется эта страна», — предположил политолог.

Востоковед отметил, что российские политики и пресса привыкли ловить «знаки» США. Когда Вашингтон захочет улучшить отношения с Россией – он это сделает, мы это увидим, считает он. Но сейчас у американского руководство совершенно другие задачи.

«На сегодняшний день задача руководства США – изменение государственного строя России, ликвидация действующего президента и возвращение к началу 1990-х годов, когда наш президент Борис Ельцин в Конгрессе США торжественно обещал похоронить коммунизм, а вместо этого хоронил свою страну и призывал божье благословение на Соединенные Штаты Америки. Почему российский президент должен был говорить «God bless America», я до сих пор не понимаю. Борису Николаевичу хотелось аплодисментов, а, может, выпивший был. Хорошее было время – министр иностранных дел Андрей Козырев спрашивал, какие у России национальные интересы. Он до сих пор живет в Майами и в ус не дует, с приличной недвижимостью. У наших начальников были идиотские иллюзии, что Запад нам поможет, в точности по Остапу Бендеру. Все действия Запада будут подчинены возвращению в эти благословенные времена», — уверен Сатановский.

Взгляды на мир

Политолог обратил внимание, что США никогда не умели оценивать свои возможности, именно поэтому Вашингтон общается со всем миром как с американскими индейцами.

«Америка общается со всем миром также, как общалась со своими индейцами, полагая, что весь мир – туземцы. Ради бога! Вламывали американцам давно, последний раз — вьетнамцы. Нынешнее поколение вообще к этому не привыкло», — добавил собеседник ФАН.

Политолог уверен, что США не намерены втягиваться в большую войну с Россией, которую не выиграют. Но Вашингтон будет заниматься подрывной деятельностью, политическим давлением, провокациями, чтобы вернуть миропорядок 1990-х годов.

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