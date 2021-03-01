В честь 71-летия Ирины Купченко: топ-5 лучших ролей актрисы

Сегодня, 1 марта, свой день рождения празднует советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Артистка родилась в первый день весны 71 год назад в Вене.

Ее путь в кино начался в 1969 году, тогда юной студентке главную роль доверил режиссер Андрей Кончаловский в своей драме «Дворянское гнездо». Благодаря успешной премьере фильма аристократическую внешность Купченко заметили и другие режиссеры, которые стали присылать ей новые сценарии.

За свою жизнь актриса снялась в десятках картин, которые были номинированы на различные премии.

В честь дня рождения народной артистки РСФСР Ирины Купченко ФАН собрал топ-5 самых известных ее ролей.

Дядя Ваня

Этот фильм 1970 года стал вторым в карьере Ирины Купченко. Режиссер Андрей Кончаловский после совместной работы в драме «Дворянское гнездо» пригласил юную актрису в картину «Дядя Ваня». В свои 22 года Ирина сыграла ранимую, чувственную Софью.

Героиня живет в имении с бабушкой и дядей, посылая последние деньги своему отцу и его молодой жене. Купченко справилась с этой ролью на высшем уровне, ее игра покорила сердца многих зрителей.

Странная женщина

Фильм Юлия Райзмана «Странная женщина» вышел в 1977 году. Ирина Купченко сыграла в картине главную роль — своенравную и жаждущую настоящей любви Евгению. Многогранность актрисы пропитала трагичностью всю картину.

Ревность, страсть и любовь вперемешку с гордостью — все эти чувства, показанные Купченко, заставили зрителя поверить главной героине, которая ради мужа оставила работу юриста и стала домохозяйкой.

Отпуск в сентябре

Драма кинорежиссера Виталия Мельникова была снята в 1979 году, но на экранах появилась только в 1987-м. Ирина Купченко сыграла главную роль, супругу Виктора Зилова, который после приобретения новой квартиры начинает вести разгульный образ жизни. Галина (Ирина Купченко) — жертва своей любви, но она все же находит в себе силы уйти от мужчины, хотя ждет от него ребенка. Душераздирающая игра Купченко стала одной из самых трогательных за ее карьеру.

Приходи на меня посмотреть

Комедийная мелодрама «Приходи на меня посмотреть» вышла в прокат в 2000 году. Ирина Купченко сыграла в фильме 40-летнюю Татьяну, которая свою жизнь посвятила больной матери. Она все время ухаживала за ней и никогда не могла найти время на личную жизнь. Татьяна уже и не надеялась встретить свою любовь, но у судьбы были другие планы: в канун Нового года в их дом пришел симпатичный мужчина.

Послушай, не идет ли дождь

Драма Аркадия Кордона «Послушай, не идет ли дождь» 1999 года снята по мотивам рассказов Юрия Казакова. Ирина Купченко в картине сыграла жену погруженного в себя главного героя, которая предана ему, несмотря на его пьянство. После того, как распадается семья, писатель обращается за помощью к психотерапевту. Новая методика психоанализа в итоге сыграет с Казаковым злую шутку.