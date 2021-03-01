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В честь 71-летия Ирины Купченко: топ-5 лучших ролей актрисы

В честь 71-летия Ирины Купченко: топ-5 лучших ролей актрисы

Сегодня, 1 марта, свой день рождения празднует советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Артистка родилась в первый день весны 71 год назад в Вене.  

Ее путь в кино начался в 1969 году, тогда юной студентке главную роль доверил режиссер Андрей Кончаловский в своей драме «Дворянское гнездо». Благодаря успешной премьере фильма аристократическую внешность Купченко заметили и другие режиссеры, которые стали присылать ей новые сценарии.

За свою жизнь актриса снялась в десятках картин, которые были номинированы на различные премии.

В честь дня рождения народной артистки РСФСР Ирины Купченко ФАН собрал топ-5 самых известных ее ролей.

Дядя Ваня

Этот фильм 1970 года стал вторым в карьере Ирины Купченко. Режиссер Андрей Кончаловский после совместной работы в драме «Дворянское гнездо» пригласил юную актрису в картину «Дядя Ваня». В свои 22 года Ирина сыграла ранимую, чувственную Софью.

Героиня живет в имении с бабушкой и дядей, посылая последние деньги своему отцу и его молодой жене. Купченко справилась с этой ролью на высшем уровне, ее игра покорила сердца многих зрителей. 

В честь 71-летия Ирины Купченко: топ-5 лучших ее ролей

Странная женщина

Фильм Юлия Райзмана «Странная женщина» вышел в 1977 году. Ирина Купченко сыграла в картине главную роль — своенравную и жаждущую настоящей любви Евгению. Многогранность актрисы пропитала трагичностью всю картину.

Ревность, страсть и любовь вперемешку с гордостью — все эти чувства, показанные Купченко, заставили зрителя поверить главной героине, которая ради мужа оставила работу юриста и стала домохозяйкой.

В честь 71-летия Ирины Купченко: топ-5 лучших ее ролей

Отпуск в сентябре

Драма кинорежиссера Виталия Мельникова была снята в 1979 году, но на экранах появилась только в 1987-м. Ирина Купченко сыграла главную роль, супругу Виктора Зилова, который после приобретения новой квартиры начинает вести разгульный образ жизни. Галина (Ирина Купченко) — жертва своей любви, но она все же находит в себе силы уйти от мужчины, хотя ждет от него ребенка. Душераздирающая игра Купченко стала одной из самых трогательных за ее карьеру.

В честь 71-летия Ирины Купченко: топ-5 лучших ее ролей

Приходи на меня посмотреть

Комедийная мелодрама «Приходи на меня посмотреть» вышла в прокат в 2000 году. Ирина Купченко сыграла в фильме 40-летнюю Татьяну, которая свою жизнь посвятила больной матери. Она все время ухаживала за ней и никогда не могла найти время на личную жизнь. Татьяна уже и не надеялась встретить свою любовь, но у судьбы были другие планы: в канун Нового года в их дом пришел симпатичный мужчина. 

В честь 71-летия Ирины Купченко: топ-5 лучших ее ролей

Послушай, не идет ли дождь

Драма Аркадия Кордона «Послушай, не идет ли дождь» 1999 года снята по мотивам рассказов Юрия Казакова. Ирина Купченко в картине сыграла жену погруженного в себя главного героя, которая предана ему, несмотря на его пьянство. После того, как распадается семья, писатель обращается за помощью к психотерапевту. Новая методика психоанализа в итоге сыграет с Казаковым злую шутку.

В честь 71-летия Ирины Купченко: топ-5 лучших ее ролей

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