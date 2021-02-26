Аксенов объяснил Зеленскому, кто на самом деле «вырвал сердце» Украины

Симферополь, 26 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о полуострове, в котором тот назвал его «вырванным сердцем» страны.

Украинский лидер в пятницу заявил, что воссоединившаяся с Россией республика являлась сердцем Украины и оказалась буквально вырванным у государства органом. Он также отметил, что полуостров стал частью другой страны в результате госпереворота в Киеве.

Аксенов назвал слова Зеленского «бессовестной демагогией» и указал ему на другие регионы, о судьбе которых в Киеве по каким-то причинам волнуются меньше.

«Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает», — сказал глава Крыма в комментарии РИА Новости.

По мнению Аксенова, организаторы госпереворота 2014 года превратили Украину в государство-зомби, а Зеленский стал участником «черного ритуала». Крым же стал российским, поскольку так распорядились сердца крымчан, отметил политик, добавив, что регион «ушел домой».

В Киеве продолжают настаивать на том, что Крым должен быть частью Украины, и рассчитывают вернуть его в состав страны. Это доказывает, в частности, тот факт, что Зеленский подписал «указ» о мерах по «деоккупации» полуострова.

Жители Крыма в марте 2014 года подавляющим большинством (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. Данное решение было принято демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, что неоднократно отмечали в РФ.