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Аксенов объяснил Зеленскому, кто на самом деле «вырвал сердце» Украины

Аксенов объяснил Зеленскому, кто на самом деле «вырвал сердце» Украины

Симферополь, 26 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о полуострове, в котором тот назвал его «вырванным сердцем» страны.

Украинский лидер в пятницу заявил, что воссоединившаяся с Россией республика являлась сердцем Украины и оказалась буквально вырванным у государства органом. Он также отметил, что полуостров стал частью другой страны в результате госпереворота в Киеве.

Аксенов назвал слова Зеленского «бессовестной демагогией» и указал ему на другие регионы, о судьбе которых в Киеве по каким-то причинам волнуются меньше.

«Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает», — сказал глава Крыма в комментарии РИА Новости.

По мнению Аксенова, организаторы госпереворота 2014 года превратили Украину в государство-зомби, а Зеленский стал участником «черного ритуала». Крым же стал российским, поскольку так распорядились сердца крымчан, отметил политик, добавив, что регион «ушел домой».

В Киеве продолжают настаивать на том, что Крым должен быть частью Украины, и рассчитывают вернуть его в состав страны. Это доказывает, в частности, тот факт, что Зеленский подписал «указ» о мерах по «деоккупации» полуострова.

Жители Крыма в марте 2014 года подавляющим большинством (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. Данное решение было принято демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, что неоднократно отмечали в РФ.

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