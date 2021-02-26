Ургант пошутил про фото Цискаридзе в «шубе Вагановой»

Москва, 26 февраля. Телеведущий Иван Ургант искрометно пошутил про фотографию артиста балета Николая Цискаридзе, на которой он предстал в необычном образе.

Танцор в честь Дня русской водки опубликовал в Instagram снимок, на котором позирует в заснеженной деревне. Оделся Цискаридзе под стать погоде: укутался в «барскую» шубу, платки и надел валенки.

Над кадром ведущий «Вечернего Урганта» пошутил в новом выпуске. Судя по реакции звезды телеэкрана, образ артиста балета пришелся ему по душе.

«Такое ощущение, что Николай одновременно и ел снег, и смотрел в него. Так французы выглядели в 1812 году под Москвой», — поиронизировал Ургант.

По мнению телеведущего, шуба могла достаться Цискаридзе от знаменитой основоположницы теории русского классического балета Агриппины Вагановой.

«Не будет же сам Николай себе шубу покупать. Вот я смотрю и думаю, Николай все-таки народный артист России, взрослый человек, любимый многими, ректор уважаемого вуза, а все равно нет да и лизнет качели на морозе», — заключил он.

Ургант недавно пошутил про новую прическу певца Филиппа Киркорова, который сменил темные волосы на седину. По его мнению, исполнитель стал похож на древнегреческого поэта-баснописца Эзопа.