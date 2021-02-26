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Экономика

Bloomberg: мощности Китая для хранения нефти на исходе

Bloomberg: мощности Китая для хранения нефти на исходе

Пекин, 26 февраля. Китай нарастил нефтяные запасы до уровня, который равен 100 дням чистого импорта. Это затрудняет поиск дополнительных хранилищ углеводородов.

Увеличение запасов возникло на фоне попыток Пекина скупить нефть для наращивания резервов в прошлом году, когда на фоне коронавирусной пандемии цены значительно снизились. Ресурсы включают в себя как государственные, так и коммерческие запасы, отмечает агентство Bloomberg. Для Китая, как для крупнейшего импортера нефти, достаточный объем резерва имеет решающее значение с экономической точки зрения, так как создает защиту от влияния перебоев поставок.

Агентство ранее сообщало о планах Пекина скупить энергоресурс для чрезвычайных резервов. Первоначальная цель — достичь государственного запаса на уровне, который равен 90 дням чистого импорта. После власти КНР рассчитывали выйти на показатель в 180 дней чистого импорта.

Аналитики инвестиционных банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs ожидают нового суперцикла на рынке нефти. Уже в текущем году стоимость барреля нефти может достичь 80 долларов, а после — 100 долларов.

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