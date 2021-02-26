Жительница Сибири спасла котенка с эльфийскими ушами

Новосибирск, 26 февраля. Прохожая подобрала котенка с необычными ушами, который мог насмерть замерзнуть в сугробе. Питомца заметил сын женщины, с которым она шла домой из детского сада.

Домой взять зверька у сибирячки не было возможности, поскольку у нее уже было несколько животных. Зоозащитница решила поселить пушистого малыша рядом со своей квартирой на лестничной клетке. Там она обогрела, напоила и отнесла хвостатого к ветеринару.

Котик оказался ласковым и домашним. Предположительно, его выбросили на улицу нерадивые хозяева. Теперь спасительница ищет усатому новых приемных родителей.

Похожий случай произошел в Ленинградской области. Там из заброшенной квартиры спасли четырехметрового питона, сообщило Федеральное агентство новостей.