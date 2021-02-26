Россиянам напомнили о появлении нового дорожного знака и изменении правил для машин во дворах

Москва, 26 февраля. Новые правила размещения машин во дворах, а также знак, предупреждающий водителей о работе фото- и видеокамер, появятся в России в марте.

Уже в марте в России появится новый дорожный знак. Он будет предупреждать водителей о работе камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Его введение в использование регламентируется постановлением правительства РФ от 31 января 2020 года.

«Знак будет устанавливаться в местах работы как стационарных, так и передвижных комплексов. В населенных пунктах он должен располагаться до зоны контроля камеры. Вне населенных пунктов — на расстоянии 150–300 метров до зоны контроля», — сказано в сообщении.

Предполагается, что данный знак придет на смену табличке с камерой на белом или желтом фоне. Кроме того, в марте в России вступят в силу новые санправила. Согласно нововведениям водителям будет запрещено мыть свои машины во дворах домов и сливать топливо.

Не так давно эксперты перечислили восемь нововведений для водителей, которые вступят в силу на территории Российской Федерации в этом году. Среди них – изменение правил прохождения техосмотра и другие.