Ереван, 26 февраля. Протестующие на улицах столицы Армении связывают будущее республики с Россией. Они обратились к РФ, записав импровизированное видео.

Пожилой мужчина в военной форме с орденами и медалями в компании других протестующих обратился к гражданам РФ и президенту Владимиру Путину на русском языке.

«От имени армянской армии и армянского народа благодарим российский народ. Благодарим главу государства Владимира Владимировича и российские войска», — сказал мужчина. Сограждане в кадре бурно поддержали его.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, по его словам, продолжает последовательно реализовывать свою часть обязательств по Карабахскому соглашению и помогать местному населению.